Опубликована программа празднования Дня города в Петрозаводске

Представлена программа Дня города в Петрозаводске. Ее опубликовал глава карельской столицы Владимир Любарский.

Основные торжества пройдут в городе в субботу, 24 июня, однако, начнется праздник уже в пятницу. Главные мероприятия традиционно состоятся на Онежской набережной. Завершится День города выступлением группы «Кар-мэн».

Салюта в этом году не будет. Как объяснил Любарский, такое решение принято по совокупности факторов. «Это и экономия денежных средств, и белые ночи, и конечно особенности нынешней общественно-политической обстановки», - объяснил градоначальник. // Фото «Петрозаводск говорит»