08 июня 2023, 13:08
Опубликована программа празднования Дня города в Петрозаводске
Праздник на Онежской набережной 24 июня завершит выступление группы «Кар-мэн»
Представлена программа Дня города в Петрозаводске. Ее опубликовал глава карельской столицы Владимир Любарский.
Основные торжества пройдут в городе в субботу, 24 июня, однако, начнется праздник уже в пятницу. Главные мероприятия традиционно состоятся на Онежской набережной. Завершится День города выступлением группы «Кар-мэн».
Салюта в этом году не будет. Как объяснил Любарский, такое решение принято по совокупности факторов. «Это и экономия денежных средств, и белые ночи, и конечно особенности нынешней общественно-политической обстановки», - объяснил градоначальник. // Фото «Петрозаводск говорит»