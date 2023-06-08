Мужчина в Карелии через суд стал собственником чужой квартиры

Мужчина обратился в суд Кемского района и попросил признать право собственности на чужую квартиру. Он с семьей по предложению хозяина жилья проживал в ней с 2004 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Когда владелец умер, жилец с женой продолжали жить в его квартире. Но в 2017 году дом признали аварийным, поэтому пришлось выехать. Мужчина снял другое жилье, но в ту квартиру продолжал ходить. Топил печи, платил за ЖКУ, держал там свои вещи и мебель.

Районная администрация категорически возражала против признания права собственности на квартиру за жильцом.

Однако суд отметил, что с 2007 по 2023 годы никаких притязаний на квартиру от третьих лиц, ответчика, не имелось. Выморочным имуществом ее не признавали.

При этом местные власти интереса к жилью не проявляла в течение 16 лет. За истцом признали право собственности на квартиру в силу приобретательной давности. // фото: unsplash.com