20 июня 2023, 13:29
Владимир Путин присвоил почетное звание петрозаводчанину
Владимир Мусийчук стал заслуженным машиностроителем России
Исполнительный директор центра пожарной робототехники «ЭФЭР» Владимир Мусийчук стал заслуженным машиностроителем России.
Указ о присвоение почетного звания подписал президент Владимир Путин. Об этом сообщили в официальных источниках региона.
Петрозаводчанин трудится в отрасли более 40 лет. Начинал на «Петрозаводскмаше», с 2011 года трудится на заводе пожарной робототехники. // фото из официальных источников