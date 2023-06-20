Владимир Путин присвоил почетное звание петрозаводчанину

Исполнительный директор центра пожарной робототехники «ЭФЭР» Владимир Мусийчук стал заслуженным машиностроителем России.

Указ о присвоение почетного звания подписал президент Владимир Путин. Об этом сообщили в официальных источниках региона.

Петрозаводчанин трудится в отрасли более 40 лет. Начинал на «Петрозаводскмаше», с 2011 года трудится на заводе пожарной робототехники. // фото из официальных источников