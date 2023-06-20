В небе над Петрозаводском загорятся «Лучи Победы»

В ночь на 24 июня небо над стелой «Город воинской славы» в столице Карелии озарит свет прожекторов. Таким образом в городе почтут память отдавших жизнь в борьбе за Великую Победу.

Всероссийская патриотическая акция «Лучи Победы» проходит в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести.

Впервые в знак скорби о павших защитниках Родины прожекторы осветили небо над Москвой 24 июня 1945 года. // фото: VK-паблик городской администрации