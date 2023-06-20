Горячую воду в Петрозаводске включат на день позже

График отключения горячей воды в столице Карелии изменился. Новый график сообщили сегодня в городской администрации. В предыдущем графике горячую воду должны были включать 12 июля. По новому это произойдет 13-го числа.

28 июня с 10:00 горячую воду начнут отключать в Центре, Железнодорожном, Октябрьском, Первомайском районах, на Кукковке, Голиковке, Зареке, Древлянке, Перевалке, в Сулажгоре, Рыбке, Соломенном, Песках, на Птицефабрике. Воды здесь не будет до 10:00 13 июля.

На Ключевой горячую воду отключат позже – 24 июля с 10:00 до 10:00 7 августа.

Ресурсоснабжающие организации готовятся к проведению ежегодных испытаний тепловых сетей. // фото unsplash.com