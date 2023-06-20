Для родителей будущих первоклашек заработала горячая линия

В Петрозаводске заработала горячая линия для родителей будущих первоклассников. Задать вопросы можно по номеру 77-04-53.

Специалисты готовы отвечать на вопросы в будни с 9:00 до 16:30 (перерыв на обед с 13:00 до 13:30).

Городские власти рекомендуют родителям определиться с выбором образовательного учреждения и принести оригиналы документов. // фото freepik.com