Ветераны почтили память погибших в Чечне сослуживцев автопробегом

Автомобильный пробег Санкт-Петербург-Карелия совершили ветераны 33 бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии. Таким образом они почтили память сослуживцев, погибших в Чечне.

Ветераны возложили цветы к могилам павших товарищей, встретились с семьями погибших и побывали в образовательных учреждениях, где учились ребята. В знак скорби почтили их память минутой молчания. В пресс-службе управления Росгвардии сообщил, что в Петрозаводске похоронены Илья Макаров и Вадим Манойло. // фото freepik.com