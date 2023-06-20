Беспилотники хотят создавать в Карелии

Центр по производству беспилотников и обучению робототехники собираются создать в Карелии, сообщили в фонде венчурных инвестиций региона.

Новый центр будет собирать информацию о технических задачах в сфере беспилотников, искать инженерные решения для них. Будет организовано производство беспилотников и их ремонт, разработка программ, обучение операторов и инженеров.

Летательные аппараты оснастят системой точной посадки. Они смогут приземляться в заданную точку с точностью до 30 см.

Производство беспилотников хотят запустить в июле.