Вода темная, вонючая, с примесью ила течет из кранов в Новой Вилге

Жители Новой Вилги просят работников «Прионежского водоканала» объяснить, за что люди платят. Воду, которая течет из кранов и колонок, не только в пищу употреблять нельзя, но даже для хозяйственных нужд невозможно использовать. В соцсети «Контакте» они размещают снимки емкостей с этой жидкостью.

«Вот такая вода течет из колонок поселка Новая Вилга! Для сравнения поставили бутылку с чистой водой из колодца. Страшно даже набирать! За что платим, спрашивается?

– появился пост в сообществе «Новая Вилга/д. Вилга/д. Половина. Доска объявлений».

В комментариях люди делятся фотографиями и видео, пишут о том, что ржавая жидкость поступает из водопроводных кранов многих жильцов. С неприятным положением дел они мириться не собираются.

«Это я начал собирать факты, чтобы уже предметно беседовать с начальником водоканала», — написал в сообществе Виталий Мормуль.

Народ сформулировал свое мнение: «Это верх неприличия со стороны водоканала.

Глава администрации Прионежского муниципального района Григорий Шеремет откликнулся на гневные выссказывания жителей Новой Вилги и обяснил на страничке сообщества коричневый цвет питевой воды износом инженерных сетей.

Перед использованием колонки необходим пролив воды примерно в две минуты,

— посоветовал он.

А далее пояснил, что администрация Прионежского района планирует работы по замене труб, исходя из финансовых возможностей. В 2023-м году администрация планирует замену аварийного участка водовода в Деревянке.

«При планировании бюджета на 2024 год будут учтены самые острые проблемы, касаемые водоснабжения Прионежского района, в том числе и поселка Новая Вилга», — утешает глава администрации.

В общем платите, граждане, за грязную воду да лейте ее побольше, а мы посмотрим, когда сможем запланировать ремонт сетей, но точно не в этом году.//фото Витаий Мормуль