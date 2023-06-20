20 июня 2023, 08:30
Общество

Вода темная, вонючая, с примесью ила течет из кранов в Новой Вилге

Жители карельского поселка возмущены качеством работы коммунальщиков, но никто не готов помочь

Жители Новой Вилги просят работников «Прионежского водоканала» объяснить, за что люди платят. Воду, которая течет из кранов и колонок, не только в пищу употреблять нельзя, но даже для хозяйственных нужд невозможно использовать. В соцсети «Контакте» они размещают снимки емкостей с этой жидкостью.

«Вот такая вода течет из колонок поселка Новая Вилга! Для сравнения поставили бутылку с чистой водой из колодца. Страшно даже набирать! За что платим, спрашивается?

– появился пост в сообществе «Новая Вилга/д. Вилга/д. Половина. Доска объявлений».

 

В комментариях люди делятся фотографиями и видео, пишут о том, что ржавая жидкость поступает из водопроводных кранов многих жильцов. С неприятным положением дел они мириться не собираются.

«Это я начал собирать факты, чтобы уже предметно беседовать с начальником  водоканала», — написал в сообществе Виталий Мормуль.

Народ сформулировал свое мнение: «Это верх неприличия со стороны водоканала.

Глава администрации Прионежского муниципального района Григорий Шеремет откликнулся на гневные выссказывания жителей Новой Вилги и обяснил на страничке сообщества коричневый цвет питевой воды износом инженерных сетей.

Перед использованием колонки необходим пролив воды примерно в две минуты,

— посоветовал он.

А далее пояснил, что администрация Прионежского района планирует работы по замене труб, исходя из финансовых возможностей. В 2023-м году администрация планирует замену аварийного участка водовода в Деревянке.

«При планировании бюджета на 2024 год будут учтены самые острые проблемы, касаемые водоснабжения Прионежского района, в том числе и поселка Новая Вилга», — утешает глава администрации.

В общем платите, граждане, за грязную воду да лейте ее побольше, а мы посмотрим, когда сможем запланировать ремонт сетей, но точно не в этом году.//фото Витаий Мормуль

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Метки: 
грязная вода
износ сетей
Карелия Прионежский
Новая Вилга