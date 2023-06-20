Железнодорожный вокзал посвежеет в Кондопоге

Железнодорожный вокзал отремонтируют в этом году в городе бумажников. Здесь обновят фасад, лестничные спуски. Планируется смонтировать систему подогрева ступеней, что позволит обезопасить проход пассажиров зимой.

Со стороны города и платформы строители отремонтируют покрытие тротуаров, проездов, проведут озеленение территории, установят скамейки и урны, сообщили в администрации Кондопожского района.

Часы на фасаде вокзала со стороны платформы и города уже установлены. Работы планируют завершить осенью 2023 года. // фото Анна Тарасенко/ VK-паблик