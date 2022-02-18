18 февраля 2022, 20:14
Рефрежиратор, КамАЗ и долю в компании продают в Карелии
Имущество должников выставлено на торги
Карельские приставы распродают имущество должников.
На аукцион выставлены фургон, самосвал, полуприцеп и 50% уставного капитала ООО «Линтек», сообщает пресс-служба судебных приставов.
Например, в Лоухском районе продают грузовой фургон «Фиат Дукато» 2013 года выпуска за 675 тысяч 580 рублей, а рефрежиратор 1990 года выпуска за 220 тысяч. КамАЗ в Кеми продают за 475 тысяч 150 рублей. Долю в компании предлагают приобрести всего за 4250 рублей. (фото pixabay.com, Daniel_B_photos)