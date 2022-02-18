Костомукшу засыпало снегом, техника с сугробами не справляется

Мощные снегопады прошли в Карелии. В городе горняков с последствиями стихии справиться не могут. Костомукшские чиновники просят горожан проявить понимание и терпение.

«Администрацией КГО, подрядчиками и управляющими компаниями проводится большая работа по устранению последствий снегопадов. К сожалению, невозможно единовременно и в полном объеме произвести снегоочистку во всех районах города»,

- сообщается в паблике администрации городского округа.

Чиновники назвали ситуацию напряженной и сообщили, что техника работает в авральном режиме. В приоритете - уборка магистральных дорог и тротуаров, подъездов к социально-значимым объектам.

Дорожным службам потребуется еще четыре дня, чтобы почистить внутриквартальные проезды. Дворы убирают управляющие компании, убирать снег планируют до конца следующей недели. Также службы расчищают городские магистрали, дороги на Калевалу и Вокнаволок, заезды к СНТ вдоль федеральной трассы.

В городе предстоит вывезти еще огромное количество снежных масс, которое не было предусмотрено муниципальными контрактами. На вывоз 20000 куб. м, требуются дополнительные деньги, которых в бюджете муниципалитет нет. Чиновники обратились в правительство Карелии за помощью с просьбой выделить деньги из резервного фонда. (фото vk.com)