Почта выпустила конверты с изображением церкви в Марциальных водах

Почтовые конверты с изображением церкви апостола Петра в Марциальных водах выпустили к 300-летию освящения храма. Тираж составил 100 тысяч экземпляров, сообщили в региональном министерстве культуры. Фотографию для конверта сделал известный фотограф Илья Тимин.

Церемония специального гашения прошла в пятницу, 18 февраля, в Национальном музее Карелии. Дату выбрали неслучайно. В этот день в 1722 году церковь в Марциальных водах была освящена.

Часть конвертов передали в фонды музея. Церковь Апостола Петра впервые попала на почтовый конверт. В правительстве надеются, что конверты «полетят» по всему миру.

Церковь была построена в 1721 году по приказу Петра Первого. Это единственный архитектурный памятник, сохранившийся от строений курорта петровских времен и связанный с пребыванием царя в Карелии. В церкви сохранился иконостас начала 18 века с деревянной резьбой, две чугунные печи, подсвечники из царской мастерской и другие артефакты. (фото ИА «Республика»)