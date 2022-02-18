Региональный маткапитал разрешили тратить на газификацию частного дома

Перечень вариантов для использования регионального материнского капитала пополнился еще одним пунктом – теперь средства можно потратить на обеспечение своего жилья голубым топливом, но лишь в том случае, если у обладателей средств частный дом. Закон, дающий такое право, был принят на заседании Заксобрания Карелии.

Жители Карелии, имеющие право на региональный маткапитал, смогут распорядиться им в полном объеме или по частям. При этом должны быть соблюдены некоторые условия. Например, документально должно быть оформлено право собственности на земельный участок, на котором стоит дом. К тому же жилье должно быть расположено в границах газифицированного населенного пункта

«Особенностью этого направления регионального материнского капитала является то, что средства могут быть использованы вне зависимости от достижения ребенком определенного возраста», - пояснила глава министерства соцзащиты Ольга Соколова.

Отметим, что в Карелии в прошлом году маткапиталом, размер которого на сегодня составляет 105,5 тысяч рублей, воспользовались 1420 человек. Предоставляются эти средства семьям при рождении третьего или последующего ребенка. Фото: pixabay.com/ru