Водителей массово проверят на трезвость в Петрозаводске

В субботу, 19 февраля, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Автомобилистов столицы Карелии ждут массовые проверки на дорогах. Инспекторы будут выявлять пьяных водителей.

В январе этого года в городе от управления транспортом были отстранены 62 человека в состоянии опьянения.

Горожан просят сообщать о нетрезвых людях, садящихся за руль, в дежурную группу ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44. Фото источника