Сняты ограничения по проведению массовых мероприятий в Карелии

В Карелии отменен ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Глава региона Артур Парфенчиков внес изменения в свое распоряжение от 12 марта 2020 года, сообщает официальный Интернет-портал РК.

Так, с сегодняшнего дня проведение в Карелии спортивных, публичных, зрелищно-развлекательных и других массовых мероприятий, в том числе торжественных и траурных, разрешается без ограничения числа участников. Обязательным остается требование по соблюдению социального дистанцирования и использованию средств индивидуальной защиты - масок.

Кроме того, в республике снято ограничение по наполняемости залов на театрально-концертные мероприятия, в кинотеатрах, а также на спортивных объектах.

Отменено и одно из требований для работодателей: если у предприятия нет паспорта коллективного иммунитета, разрешается не переводить на дистанционный формат работы сотрудников старше 45 лет, которые не переболели коронавирусом и не вакцинированы.

Отдельно отмечается, что масочный режим в Карелии сохраняется. Фото twimg.com