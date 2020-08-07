Редкий хищный гриб обнаружен в Сортавальском районе

Жительница Сортавальского района, фотограф Анна Азаренок, занимающаяся съемками дикой природы, обнаружила на острове Риеккалансаари гриб Кордицепс. В Карелии он встречается довольно редко, между тем гриб ведет весьма примечательную жизнь.

«Необычный гриб -Кордицепс военный (Cordyceps militaris). На самом деле этот гриб является хищником.

Кордицепс спокойно растет, но когда к нему приближается гусеница, он выкидывает на нее споры. Споры проникают сквозь хитин гусеницы и ни как себя не проявляют до осени. Со временем гусеница преобразуется в куколку и «укладывается» для зимнего сна в землю. Вот тогда то гриб и начинает потихоньку развиваться, питаясь белковой массой и постепенно убивая насекомое. Летом гриб прорастает через куколку, как правило, в области головы.

В Тибете называют этот гриб «червь-трава», - рассказывает Анна.

Анна занимается съемками природы – птиц, растений и животных не первый год, ведет паблик, где размещает свои работы. По ее словам, за все время работы кордицепс встречается ей только второй раз.

Фото Анны Азаренок