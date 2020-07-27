Мама семерых детей в Лоухском районе открыла бизнес – такси

Безработная жительница Лоухского района Наталья Росткова, мама семерых детей, открыла свой бизнес по услугам такси, сообщает глава Карелии.

«Открыть собственное дело Наталья Викторовна решила не так давно. Причем выбрала не самую распространенную среди женщин сферу – услуги такси (водительский стаж Натальи - более 10 лет). Защитила бизнес-план, получила от центра занятости финансовую поддержку в размере 200 тысяч рублей на приобретение автомобиля, оформила разрешение на перевозку пассажиров такси. И теперь у многодетной мамы есть работа»,

- пишет Парфенчиков.





Отмечается, что она одна из шести безработных граждан, которые открыли свое дело в Лоухском районе с начала 2020 года. Всего же в Карелии поддержана предпринимательская инициатива 159 безработных.