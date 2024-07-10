Редкие кадры сельских улиц запечатлел городской житель

Фотограф Леонид Жданович сделал несколько снимков коров на улицах поселка Ледмозеро. Фотографии «Ледмозеро. Утро в селе» набрали «лайки», просмотры и комментарии.

«Шел по поселку, а тут коровки, да еще одна вписалась в пейзаж с церквушкой. Чьи коровы — не знаю, я в гостях. Говорят, в поселке их всего три, — рассказал житель Костомукши Леонид Жданович. Пользователи соцсети восхитились душевными фотоснимками и людьми, которые держат скот. Не стоит забывать, что держать корову — тяжелый труд.

Для получения экологически чистой продукции необходимо трудиться не покладая рук: заготавливать сено, покупать комбикорма, оплачивать услуги ветеринара и вставать ни свет ни заря.

Это работа без выходных, отпусков и без трудового стажа. Что имеет владелец коровы? Пару десятков литров молока ежесуточно, раз в год машину навоза и еще теленка. Найти на селе покупателей молочной продукции не просто: молоко из-под коровы дороже магазинного,

— говорят жители села.

В советские времена наличие коровы в хозяйстве считалось признаком благополучия. Буренок держали почти в каждом дворе. В настоящее время увидеть крупный рогатый скот получится не во всех деревнях и селах. Может быть, поэтому фотографии обычного коровьего стада вызвали особенное внимание у пользователей соцсетей. Действительно, фотографии Леонида Ждановича передают гармонию и спокойствие сельского утра.