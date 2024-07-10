На популярных направлениях будут работать дополнительные автобусы

В ГУП РК «Карелавтотранс» рассказали о назначении дополнительных автобусов из Петрозаводска. Об этом говорится в сообщении в паблике учреждения.

Дополнительные рейсы вводятся с пятницы, 12 июля. Автобусы будут работать на наиболее популярных дачных направлениях. Они пойдут в Падозеро, Лососинное, Орзегу, Пиньгубу, Машезеро.

Помимо этого, меняется время отправления некоторых рейсов. Все изменения приведены ниже. // Фото: freepik.com / Wirestock