В карельском селе чествовали супружеские пары

В день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в поселке Пряжа состоялось награждение семейных пар за любовь и верность.

Торжество прошло на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы.

В праздничный день настоятель храма иерей Константин Кукушкин совершил молебен о благополучии семей, а затем на улице прошла торжественная церемония вручения медали «За любовь и верность».

Заслуженную общественную награду в этом году получили две семьи из Пряжинского района: супруги Сергей Васильевич и Нина Николаевна Тямковы из поселка Пряжа и супруги Василий Михайлович и Надежда Владимировна Шкаликовы из поселка Матросы,

— рассказали организаторы мероприятия в сообществе «Храм Покрова Богородицы п. Пряжа».

Много добрых слов услышали супруги от представителей власти. Поддержать семейные пары в этот день собрались их родственники и друзья. Трогательные слова адресовала им также специалист отдела ЗАГС Пряжинского района Ольга Ливенская.

Супруги Тямковы состоят в браке 54 года. В следующем году они отметят изумрудную свадьбу. Они воспитали двоих детей и дарят любовь шести внукам.

День семьи, любви и верности празднуется 8 июля с 2008 года по инициативе Русской Православной церкви. В день государственного праздника принято вручать медали тем семьям, которые прожили более 25 лет в согласии и мире, достойно воспитали своих детей и остаются примером для молодежи. // фото Натальи Тямковой