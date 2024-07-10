10 июля 2024, 16:03
Путин наградил орденом Мужества погибшего на СВО жителя Карелии
В Пряжинском районе матери Романа Гулевича вручили высокую награду
Президент России Владимир Путин наградил участника специальной военной операции из Карелии Романа Гулевича орденом Мужества посмертно. Об этом сообщает паблик администрации Пряжинского района.
Погибший военнослужащий награжден за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. Орден был вручен его матери Раисе Ивановне.
О гибели Романа Гулевича стало известно зимой этого года. Прощание с военнослужащим прошло в поселке Сяпся 18 февраля. // Фото администрации Пряжинского района