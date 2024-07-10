10 июля 2024, 15:40
Общество

Начался ремонт одной из главных магистралей Петрозаводска

Комсомольский проспект ждет масштабный ремонт в рамках нацпроекта

В Петрозаводске начался масштабный ремонт Комсомольского проспекта. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.

Работы будут проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Новый асфальт будет уложен от Кукковского кольца до Древлянской набережной.

Подрядчик уже приступил к работам на объекте. Сейчас рабочие снимают старый бортовой камень и выставляют новый. После этого начнется фрезерование старого асфальта.

Также по нацпроекту в этом году на Комсомольском проспекте будет модернизировано уличное освещение. Светильники заменят на более мощные, отметила градоначальница. // Фото: скриншот со страницы Инны Колыхматовой

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Метки: 
Петрозаводск
проспект Комсомольский
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Инна Колыхматова
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