Начался ремонт одной из главных магистралей Петрозаводска

В Петрозаводске начался масштабный ремонт Комсомольского проспекта. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.

Работы будут проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Новый асфальт будет уложен от Кукковского кольца до Древлянской набережной.

Подрядчик уже приступил к работам на объекте. Сейчас рабочие снимают старый бортовой камень и выставляют новый. После этого начнется фрезерование старого асфальта.

Также по нацпроекту в этом году на Комсомольском проспекте будет модернизировано уличное освещение. Светильники заменят на более мощные, отметила градоначальница. // Фото: скриншот со страницы Инны Колыхматовой