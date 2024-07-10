10 июля 2024, 15:19
Проезд запретят по одной из улиц Петрозаводска
Из-за земляных работ изменится схема движения на Перевалке
В Петрозаводске временно изменится схема дорожного движения на Перевалке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Так, с 15 по 25 июля автомобили не смогут проехать по улице Островского на участке от улицы Черняховского до улицы Шевченко. Временные неудобства связаны с проведением земляных работ.
Водителей карельской столицы просят обращать внимание на установленные знаки и строго соблюдать ПДД. // Фото «Петрозаводск говорит»