Подземный пешеходный переход привели в порядок в Петрозаводске

Сотрудники Кондопожского ДРСУ продолжают следить за порядком на общественных территориях Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Так, на этой неделе подрядчик привел в порядок подземный пешеходный переход под железной дорогой в створе улицы Максима Горького. Важный пешеходный объект помыли.

Специалисты косят траву в парках и скверах карельской столицы, на проспектах, улицах и набережных. В разных районах города продолжается высадка цветов. Также рабочие не забывают стричь кусты. Во всех районах Петрозаводска непрерывно ведется уборка мусора.

Жителям города напомнили, что они могут пожаловаться на некачественное содержание общественных территорий в ЕДДС по телефону 051. // Фото мэрии Петрозаводска