05 мая 2024, 17:15
Общество

Ребенок в Карелии ошибся автобусом и уехал в другом направлении

Руководство автовокзала Петрозаводска просит следить за поездками детей

Ребенок 3 мая собирался доехать до станции Шуйская, но случайно сел на автобус, направлявшийся в Петрозаводск. Ему помогли сотрудники «Карелавтотранса», сообщили в пресс-службе организации.

- Благодаря профессионализму экипажа ребенка в Петрозаводске пересадили на необходимый ему автобус, следующий до остановки «ст. Шуйская», можно сказать, «из рук в руки»,

- сказано в сообщении.

Однако этой ситуации можно было бы избежать, считают в компании. Представители автовокзала Петрозаводска попросили родителей проводить с детьми беседы о правилах пользования пассажирским транспортом. // фото: «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
Карелавтотранс
автобус