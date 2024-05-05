05 мая 2024, 17:15
Ребенок в Карелии ошибся автобусом и уехал в другом направлении
Руководство автовокзала Петрозаводска просит следить за поездками детей
Ребенок 3 мая собирался доехать до станции Шуйская, но случайно сел на автобус, направлявшийся в Петрозаводск. Ему помогли сотрудники «Карелавтотранса», сообщили в пресс-службе организации.
- Благодаря профессионализму экипажа ребенка в Петрозаводске пересадили на необходимый ему автобус, следующий до остановки «ст. Шуйская», можно сказать, «из рук в руки»,
- сказано в сообщении.
Однако этой ситуации можно было бы избежать, считают в компании. Представители автовокзала Петрозаводска попросили родителей проводить с детьми беседы о правилах пользования пассажирским транспортом. // фото: «Петрозаводск говорит»