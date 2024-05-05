Ребенок в Карелии ошибся автобусом и уехал в другом направлении

Ребенок 3 мая собирался доехать до станции Шуйская, но случайно сел на автобус, направлявшийся в Петрозаводск. Ему помогли сотрудники «Карелавтотранса», сообщили в пресс-службе организации.

- Благодаря профессионализму экипажа ребенка в Петрозаводске пересадили на необходимый ему автобус, следующий до остановки «ст. Шуйская», можно сказать, «из рук в руки»,

- сказано в сообщении.

Однако этой ситуации можно было бы избежать, считают в компании. Представители автовокзала Петрозаводска попросили родителей проводить с детьми беседы о правилах пользования пассажирским транспортом. // фото: «Петрозаводск говорит»