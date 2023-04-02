Ребенок утонул в московском бассейне

Трагедия в одном из столичных бассейнов произошла вечером 1 апреля. В спортивном комплексе на севере Москвы погиб семилетний ребенок. Следователи возбудили уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Следователи проверяют записи с камер, допрашивают сотрудников, также была изъята служебная документация, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Семилетний ребенок пришел на занятия по плаванию впервые. По информации «МК», дети ждали тренера у бассейна, занятия должны были начаться в 17:30. Но один из них оказался в воде. Когда тренер пришел, мальчик находился в бассейне без движения.

Школьника достали из воды, на месте стали делать искусственное дыхание и массаж сердца. Ребенок умер в карете скорой помощи по пути в больницу.

Ранее в Москве в бассейне погиб 47-летний мужчина. Он совершал утренний заплыв. // фото unsplash.com