Курьер мошенников похитил у двух старушек в Карелии более миллиона

Телефонные мошенники заставили двух пенсионерок в Карелии отдать им огромные деньги, которые якобы требовались для того, чтобы помочь их близким избежать ответственности за ДТП. Обе жертвы из Сортавальского района. Одна успела заявить в полицию, а другая мешкала.

За деньгами приехал молодой курьер. 83-летняя старушка передала ему 270 тысяч рублей, рассказали в пресс-центре регионального МВД. 74-летняя женщина отдала более миллиона рублей.

25-летний курьер скрылся с деньгами пенсионерок, его задержали в соседнем регионе. Подозреваемый в мошенничестве не успел перечислить пособникам 100 тысяч рублей, деньги были при нем, их изъяла полиция. Оперативники также забрали мобильные телефоны и банковские карты.

По двум эпизодам преступной деятельности ведется следствие. Молодой человек задержан. // фото unsplash.com