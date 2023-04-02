В Карелии живодеры до полусмерти избили кота, врач извлек из него пули

Чудовищная история произошла в Медвежьегорске. Неизвестные изувечили домашнего кота. Фото покалеченного животного опубликованы в группе благотворительного фонда «Рекс» (18+).

Хозяева отпускали питомца на самовыгул. В один из дней он вернулся домой с выбитым глазом, переломанной челюстью, оторванным ухом, пулевыми ранениями. Хозяева решили от него отказаться, а карельские зоозащитники попытались спасти.

31 марта изувеченное животное показали ветеринару, сделали рентген, зафиксировали травмы, переломы и провели экстренную операцию.

Ветеринар извлек из тела кота пули. Спасти животное не удалось, кот погиб. Волонтеры благотворительного фонда предположили, что животное побывало в руках живодеров, они намерены обратиться в полицию.

Напомним, в Петрозаводске кот угодил в капкан. Ветеринары сняли металлическую ловушку, животное отправили в приют.