02 апреля 2023, 11:28
Огонь уничтожил дом в Сяпсе
Спасатели сегодня ночью почти два часа тушили полыхающее строение
Сегодня ночью в Пряжинском районе произошел серьезный пожар.
Огонь уничтожил деревянное строение на улице Школьная, 4, в поселке Сяпся. Как сообщили пожарные, здание не эксплуатировалось.
Сигнал об огненном ЧП поступил спасателям 2 апреля в 02:23. К месту пожара выдвинулись спасатели из Эссойлы и Чалны, всего шесть человек.
Пожар смогли ликвидировать к 04:08. // фото и видео группы «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району»