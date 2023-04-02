Огонь уничтожил дом в Сяпсе

Сегодня ночью в Пряжинском районе произошел серьезный пожар.

Огонь уничтожил деревянное строение на улице Школьная, 4, в поселке Сяпся. Как сообщили пожарные, здание не эксплуатировалось.

Сигнал об огненном ЧП поступил спасателям 2 апреля в 02:23. К месту пожара выдвинулись спасатели из Эссойлы и Чалны, всего шесть человек.

Пожар смогли ликвидировать к 04:08. // фото и видео группы «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району»