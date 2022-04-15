Ребенок упал под «Ласточку» Санкт-Петербург-Петрозаводск при посадке

В Санкт-Петербурге при посадке в «Ласточку» на Петрозаводск под поезд упал трехлетний ребенок. Инцидент произошел вечером 14 апреля, сообщает газета «Всё».

По данным источника, мальчик упал под вагон поезда в то время, когда его мать предъявляла документы проводнику.

«Я показывала документы проводнику. В этот момент ребенок закрутился, секунда - и он оказался под вагоном. Я даже не помню, как я все делала. Упала на землю и стала доставать его»,

- рассказала женщина. Малыша удалось быстро поднять на платформу. Видимых травм он не получил.

«Он ни на что не жалуется, его не тошнит. Единственное - из носа кровь подтекала (возможно, из царапины у носа). Я осмотрела его: ни синяков, ни ссадин на теле нет», - сказала мать малыша.

Как рассказал другой очевидец происшествия, его удивили действия проводника. По словам мужчины, проводница никак не отреагировала на ситуацию и продолжила проверять документы у пассажиров, пока мальчика доставали из-под поезда. Фото: газета «Всё»