26 марта 2025, 11:02
Россия

Ребенок тяжело пострадал после падения футбольных ворот

В Екатеринбурге выясняются обстоятельства травмирования 11-летнего школьника
Фото: «Петрозаводск говорит»

В Екатеринбурге футбольные ворота упали на ребенка. Мальчик получил тяжелую травму, об этом пишет РИА Новости.

По данным источника, инцидент произошел вечером 25 марта на площадке спортивной школы. Одиннадцатилетний школьник играл в футбол с другом. Мальчик повис на воротах, после чего они стали падать. Увернуться ребенок не смог.

Школьника доставили в больницу с тяжелыми травмами. За его жизнь борются врачи.

Прокуратура региона планирует выявить ответственных за состояние спортивного оборудования. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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