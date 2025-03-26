Ребенок тяжело пострадал после падения футбольных ворот

В Екатеринбурге футбольные ворота упали на ребенка. Мальчик получил тяжелую травму, об этом пишет РИА Новости.

По данным источника, инцидент произошел вечером 25 марта на площадке спортивной школы. Одиннадцатилетний школьник играл в футбол с другом. Мальчик повис на воротах, после чего они стали падать. Увернуться ребенок не смог.

Школьника доставили в больницу с тяжелыми травмами. За его жизнь борются врачи.

Прокуратура региона планирует выявить ответственных за состояние спортивного оборудования. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.