Ребенок сломал позвоночник в детском саду в российском городе

В Воронеже шестилетний мальчик сломал позвоночник на занятии по физкультуре в детском саду. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел в марте этого года в одном из дошкольных учреждений города. На физкультуре ребенок получил травму в виде компрессионного перелома двух смежных позвонков. Обстоятельства ЧП не раскрываются.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Выясняются обстоятельства получения дошкольником серьезной травмы. // Фото: unsplash.com