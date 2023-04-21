Пенсионерка подожгла сухую траву и уничтожила шесть домов

В Пермском крае пенсионерка устроила пал сухой травы и уничтожила шесть домов. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации источника, инцидент случился в поселке Горки. 73-летняя женщина устала от травы на участке и решила ее сжечь. Однако пламя быстро распространилось сначала на дом пенсионерки, а затем и на соседние здания.

В результате пожара были уничтожены шесть домов. Без крова остались 15 человек, в том числе четверо детей. Люди были вынуждены разъехаться по родственникам. Ущерб от действий пожилой женщины оценили в три миллиона рублей.

В произошедшем предстоит разобраться сотрудникам МЧС. // Фото: freepik.com