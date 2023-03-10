Ребенок сбит насмерть электричкой в Ленобласти

В Ленинградской области вечером 9 марта на железной дороге погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла в Приозерском районе в 18:20. Электричка, следовавшая из Сосново в Санкт-Петербург, сбила девочку 2009 года рождения. Пострадавшая умерла на месте от полученных травм.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи провели осмотр места ЧП. Назначены судебные экспертизы. Специалистам предстоит выяснить, что привело к трагедии. // Фото: freepik.com