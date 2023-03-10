Ковид унес жизни еще 44 россиян

За последние сутки в России выявлены 10 311 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 44 человека. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Карелии зарегистрированы 92 новых инфицированных. В больницы за сутки доставлены 20 пациентов с ковидом.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 396 507 человек. Общее число случаев заражения превысило 22,39 миллиона. // Фото: unsplash.com