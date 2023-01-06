Ребенок погиб, упав в колодец в Ульяновске

Трагедия произошла в Железнодорожном районе Ульяновска 5 января. Восьмилетний ребенок упал в канализационный колодец. Мальчик погиб, сообщает региональный следственный комитет.

По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело. Обстоятельства трагедии устанавливаются, назначен комплекс экспертных исследований. В прокуратуре уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье «халатность, повлекшая смерть человека».

По информации портала «Ульяновская правда», два друга проводили время вместе, около 18:30 они вышли на улицу, после чего один из мальчиков, у которых гостили товарищи, ушел домой, гость у себя дома так и не появился. Взрослые пошли искать мальчика, его тело обнаружили в 21:30 в канализационном колодце. // иллюстративное изображение «Петрозаводск говорит»