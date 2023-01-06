Авария в Карелии заблокировала полосу в сторону Петербурга

КамАЗ и легковой автомобиль столкнулись сегодня утром на трассе между селом Святозеро в Пряжинском районе и поселком Верхнеолонецкий в Олонецком районе.

По сообщению пользователей группы «ДТП Петрозаводска и Карелии», автомобилисты объезжают место аварии по встречной полосе, так как полоса в сторону Петербурга оказалась заблокирована.

Утром в пятницу в Пряжинском районе в результате столкновения двух легковых автомобилей «Сузуки» и «Шкода» погибли двое, три человека получили травмы.