Останки человека нашли на пепелище в Карелии

Серьезный пожар уничтожил бревенчатый дом в поселке Кривцы Пудожского района. Сигнал об огненном ЧП на улице Лесная поступил спасателям сегодня, 6 января, в 05:46.

Когда первые пожарные расчеты прибыли на вызов, одноэтажный жилом дом был охвачен огнем. В строении рухнула крыша.

С огнем боролись одиннадцать человек. При разборе завалов были обнаружены останки человека, сообщили в группе отряда противопожарной службы по Пудожскому району. Причину серьезного пожара предстоит установить. // фото группа «Отряд противпопожарной службы по Пудожскому району»