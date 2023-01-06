В ГИБДД раскрыли подробности аварии, унесшей жизни двоих человек

Стали известны подробности утренней аварии в Пряжинском районе. На трассе «Кола» вблизи деревни Киндасово в 09:50 столкнулись легковые автомобили «Сузуки» и «Шкода». В аварии погибли два человека.

В Госавтоинспекции Карелии предварительно установили, 40-летний водитель «Шкода», житель Мурманской области, направляясь в сторону Санкт-Петербурга, выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с автомобилем «Сузуки».

Водитель и 40-летняя женщина-пассажир «Шкоды» погибли на месте ДТП. Еще двое пассажиров получили тяжелые травмы, их госпитализировали. Также госпитализирована 61-летняя петрозаводчанка, водитель «Сузуки». Проводится проверка.

Очевидец запечатлел на видео последствия аварии на федеральной трассе. Запись опубликовал паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии». // фото группа «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району»