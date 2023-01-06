Два человека погибли в страшной аварии в Карелии сегодня утром

Утром в пятницу на федеральной трассе «Кола» в Пряжинском районе произошла авария со смертельным исходом. Сигнал о дорожном происшествии поступил спасателям 6 января в 09:52.

Два легковых автомобиля столкнулись в лобовую на 387 км трассы «Кола». Пострадавшие и погибшие оказались зажаты в транспортных средствах. Спасатели отключили аккумуляторы и деблокировали людей.

По сообщению пряжинских спасателей, авария унесла жизни двух человек, еще трое получили травмы. // фото группа «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району»