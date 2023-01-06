Пьяная женщина пугала посетителей ТЦ и хотела устроить драку

Нетрезвая жительницы столицы Карелии напугала посетителей торгового центра агрессивным поведением. Женщина мешала работе персонала магазина одежды и пугала посетителей. Охрана вызвала росгвардейцев.

Очевидцы рассказали, что женщина пыталась украсть товар, материлась, оскорбляла других людей и даже намеревалась инициировать драку. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

При задержании 32-летняя женщина оказала сопротивление. Сотрудники Росгвардии передали нарушительницу полиции. // фото пресс-центр управления Росгвардии по РК