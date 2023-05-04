Ребенок погиб на прогулке в детсаду в российском городе

В Тюменской области маленькая девочка погибла в детском саду. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Трагедия произошла в Тобольске. Сегодня, 4 мая, во время утренней прогулки бездыханное тело трехлетнего ребенка было обнаружено в игровом домике на территории дошкольного заведения. Уточняется, что признаков насильственной смерти на теле не было.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Будет дана оценка действиям сотрудников детского сада.

Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются работники дошкольного учреждения, родные и близкие ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна будет назвать причину смерти девочки. // Фото: СУ СК по Тюменской области