Россияне увидят лунное затмение 5 мая

Полутеновое затмение Луны можно будет увидеть 5 мая. Оно начнется в 18:14 по московскому времени и продлится до 22:31, наибольшая фаза наступит в 20:23, пишет газета «Известия». Наблюдать явление можно будет почти во всех регионах России, кроме Чукотки, Москвы и Таймыра.

Луна станет менее яркой. Наблюдать советуют в специальную оптику. В момент затмения видимый диаметр ночного светила будет на 0,13% больше среднего, расстояние Луны от Земли составит 380 236 км.

В этом году ожидается всего два лунных затмения. Второе придет на 28 октября. // фото unsplash.com