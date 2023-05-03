Врач раскрыл серьезную опасность ландышей для детей

Токсиколог Михаил Кутушов назвал ландыши опасными для детей. Слова специалиста приводит «Газета.ру».

«В мае цветут ландыши, мы их покупаем на рынках или приносим с собой из леса. Ландыши нюхать можно, но нужно помнить, что это крайне ядовитые растения. Поставив их в воду, не подпускайте детей к ней», - предупредил медик.

Доктор подчеркнул, что если выпить даже немного воды, в которой стоят ландыши, может случиться тяжелое отравление. Сильнее всего могут пострадать дети.

Врач также отметил, что весной опасность для аллергиков может представлять пыльца сосны, ольхи, березы, цветение яблонь. При этом, например, тополиный пух сам по себе не является аллергеном, но он переносит споры цветущих растений и пыль, которые и являются основными городскими аллергенами. // Фото: unsplash.com