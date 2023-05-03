Россиянам рассказали, кому обязательно нужно гладить постельное белье

Терапевт Людмила Лапа рассказала, что люди, страдающие атопическим дерматитом и аллергией, всегда должны гладить постельное белье после стирки. Слова специалиста приводит издание «Городовой».

Эксперт посоветовала таким россиянам менять наволочки почти каждый день. «Их нужно обязательно проглаживать, потому что там могут жить домашние клещи и прочая живность. А высокая температура хорошо избавляет от этого», - сказала доктор.

Врач также отметила, что постельное белье должно быть хлопчатобумажным, поскольку этот материал хорошо впитывает пот. Также Лапа рекомендует после сушки встряхивать белье, чтобы избавиться от остатков порошков и гелей с химическими компонентами в составе. // Фото: unsplash.com