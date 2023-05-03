Молодой турист внезапно умер во время похода в российском регионе

В Тыве выясняются обстоятельства смерти 33-летнего туриста. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, днем 3 мая в правоохранительные органы поступил сигнал о гибели молодого мужчины в труднодоступной горно-таежной местности. Выяснилось, что скончался один из членов группы, прибывшей из Красноярского края. Ему стало резко плохо, спасти мужчину не удалось, он умер на месте.

По факту случившегося начата проверка, выясняются обстоятельства смерти туриста. Назначена судебно-медицинская экспертиза. // Фото: freepik.com