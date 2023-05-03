Подросток погиб на заброшенной стройке в российском регионе

В Ростовской области 14-летний ребенок погиб на заброшенной стройке. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла 2 мая в слободе Большая Мартыновка. Мальчик вместе с другом залезли в заброшенное здание, доступ к которому не был ограничен. Там на детей обрушилась бетонная плита.

В результате 14-летний школьник умер на месте, его 13-летнего приятеля с травмами госпитализировали.

Выяснилось, что заброшенная стройка находится в ведении Мартыновского района, где произошло ЧП. Возбуждено уголовное дело о халатности. В администрации района изъята необходимая документация. Следствием будут установлены должностные лица, которые несли ответственность за безопасность на этом объекте. // Фото: СУ СК по Ростовской области