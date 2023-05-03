Получение Fan ID упростили для ряда россиян

Получение карты болельщика упростили для детей младше 14 лет, инвалидов и пенсионеров. Соответствующее постановление подписали в правительстве РФ.

«Начиная с 26 мая 2023 года идентификация детей до 14 лет будет проходить удаленно - если данные о них представлены в подтвержденной учетной записи родителя или законного представителя на портале госуслуг, то карта болельщика будет выдаваться автоматически»,

- сообщается на сайте кабмина. Сейчас чтобы оформить карту болельщика на ребенка, родитель должен в обязательном порядке посетить МФЦ для идентификации ребенка.

Инвалиды, дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет смогут оформить карты болельщика в рамках подачи клубами Российской футбольной премьер-лиги групповых заявок.

По такому же принципу получение карт и проход на стадион обеспечивается для футболистов, тренеров и технического персонала клубов.

Федеральные власти также рекомендуют регионам на каждом стадионе российской премьер-лиги организовать отдельные окна, в которых пенсионеры и инвалиды могут получить карту без очереди. // фото unsplash.com