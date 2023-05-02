Врач порекомендовала полезную закуску к шашлыку

Диетолог Нурия Дианова порекомендовала россиянам есть вместе с шашлыком зелень, чтобы избежать чувства тяжести в желудке. Слова специалиста приводит Ura.ru.

По мнению доктора, зелень нормализует работу желудочно-кишечного тракта, помогает лучше переваривать мясо и усваивать питательные вещества. При этом Дианова заметила, что употребление зелени лишь помогает работе ЖКТ, а не уменьшает вредное воздействие жирного мяса. Врач предупредила, что чрезмерное увлечение шашлыком грозит развитием панкреатита или холецистита. Эти болезни вызывают сильные боли, и порой требуют хирургического лечения.

Перед употреблением зелени ее стоит промыть и ненадолго замочить в теплой воде с солью, посоветовала специалист.

Дианова также отметила, что употребление алкоголя вместе с жареным мясом - это дополнительный удар по поджелудочной железе, почкам и печени. // Фото: unsplash.com